Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак

Никто не любит пить из грязной посуды и есть за загромождённым столом. То же самое относится и к вашим домашним любимцам. Они также нуждаются в чистом и правильно оборудованном месте для кормления.
Для вашего питомца важны не только качество и вкус пищи, но и условия её приёма. Существуют с 5 правил, которые сделают процесс кормления комфортным и безопасным:
1. Миски не должны греметь или скользить по полу. Это раздражает, отвлекает и мешает животному наслаждаться едой.
2. Поставьте миски в уединённое место. Не беспокойте питомца, пока он ест и пьёт.
3. Чаще мойте миски под проточной водой. Это поможет предотвратить рост бактерий и сохранить корм свежим.
4. Собаку следует кормить 2-3 раза в день, соблюдая равные промежутки между кормлениями. Такой подход способствует регуляции деятельности системы пищеварения.
5. Для кошки характерно есть часто: десятки раз в день, но небольшими порциями. Запас еды в миске должен пополняться постепенно, в течение дня. Лучше использовать для этого автоматическую кормушку.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Они приносят ему пользу либо как источник материальных благ и услуг, либо как животные-компаньоны, скрашивающие его досуг.
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