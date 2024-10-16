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Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак

Зоосфера

Никто не любит пить из грязной посуды и есть за загромождённым столом. То же самое относится и к вашим домашним любимцам. Они также нуждаются в чистом и правильно оборудованном месте для кормления.

Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для вашего питомца важны не только качество и вкус пищи, но и условия её приёма. Существуют с 5 правил, которые сделают процесс кормления комфортным и безопасным:

1. Миски не должны греметь или скользить по полу. Это раздражает, отвлекает и мешает животному наслаждаться едой.

2. Поставьте миски в уединённое место. Не беспокойте питомца, пока он ест и пьёт.

3. Чаще мойте миски под проточной водой. Это поможет предотвратить рост бактерий и сохранить корм свежим.

4. Собаку следует кормить 2-3 раза в день, соблюдая равные промежутки между кормлениями. Такой подход способствует регуляции деятельности системы пищеварения.

5. Для кошки характерно есть часто: десятки раз в день, но небольшими порциями. Запас еды в миске должен пополняться постепенно, в течение дня. Лучше использовать для этого автоматическую кормушку.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Они приносят ему пользу либо как источник материальных благ и услуг, либо как животные-компаньоны, скрашивающие его досуг. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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