Контроль за рационом питомца. Почему это так важно?

Многие домашние животные оказываются в ветеринарной клинике из-за проблем, связанных с неправильным кормлением.
Среди самых распространённых причин, по которым владельцы обращаются за экстренной помощью к ветеринару, можно выделить следующие:
— Рвота, тошнота и диарея
— Отравления
— Аллергические реакции
— Мочекаменная болезнь
— Отказ от еды
У каждого из этих состояний могут быть свои причины, но в каждом случае возникает вопрос: как и чем питается животное? Правильно ли подобран его рацион? Возможно, ваш питомец иногда перехватывает остатки со стола или подбирает что-то на улице?
С того момента, как котёнок или щенок начинает питаться самостоятельно, ответственность за его питание ложится на вас. От вашего внимания и контроля зависит здоровье, благополучие и продолжительность жизни вашего пушистого друга.
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