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Контроль за рационом питомца. Почему это так важно?

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Зоосфера

Многие домашние животные оказываются в ветеринарной клинике из-за проблем, связанных с неправильным кормлением.

Контроль за рационом питомца. Почему это так важно?
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Среди самых распространённых причин, по которым владельцы обращаются за экстренной помощью к ветеринару, можно выделить следующие:

— Рвота, тошнота и диарея

— Отравления

— Аллергические реакции

— Мочекаменная болезнь

— Отказ от еды

У каждого из этих состояний могут быть свои причины, но в каждом случае возникает вопрос: как и чем питается животное? Правильно ли подобран его рацион? Возможно, ваш питомец иногда перехватывает остатки со стола или подбирает что-то на улице?

С того момента, как котёнок или щенок начинает питаться самостоятельно, ответственность за его питание ложится на вас. От вашего внимания и контроля зависит здоровье, благополучие и продолжительность жизни вашего пушистого друга.

 

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.
 

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