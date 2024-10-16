5 самых крупных пород кошек: настоящие гиганты

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда мы думаем о домашних кошках, обычно представляется небольшой, грациозный зверёк, который легко умещается на руках. Однако существует множество пород кошек, которые отличаются внушительными размерами и могут поразить своей мощью и грацией.

Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Мейн-кун

Мейн-кун — одна из самых популярных крупных пород кошек. Эти великолепные кошки могут весить от 6 до 10 кг, а их длина с хвостом нередко превышает метр. Их густая шерсть и кисточки на ушах придают им "дикий" вид, напоминающий рысь. Однако за грозным обликом скрывается нежное существо, которое любит быть рядом с людьми.

2. Саванна

Саванна — одна из самых экзотических и дорогих пород кошек. Это гибрид домашней кошки и дикого африканского сервала. Саванны могут весить до 14 кг и достигать в высоту около 60 см. У них длинные лапы, стройное тело и характерный дикий окрас.

3. Рэгдолл

Рэгдолл — это крупные, но мягкие и спокойные кошки. Средний вес этих пушистых гигантов составляет от 6 до 9 кг. Они отличаются своей невероятной доброжелательностью и нежностью, любят проводить время с людьми и легко адаптируются к разным условиям.

4. Чаузи

Чаузи — ещё одна гибридная порода, которая сочетает в себе домашнюю кошку и дикого тростникового кота. Эти кошки могут весить от 7 до 10 кг и отличаются стройным, мускулистым телом. Чаузи активны, энергичны и нуждаются в большом количестве активности. Они любят бегать, прыгать и исследовать новые места.

5. Норвежская лесная кошка

Эта порода славится своей густой шерстью, которая защищает её от холодов, а также внушительными размерами. Норвежские лесные кошки весят от 6 до 9 кг и имеют мощное телосложение. Эти кошки — настоящие охотники, что проявляется в их независимом и любопытном характере.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.



Норве́жская лесна́я ко́шка — порода полудлинношёрстных кошек, наиболее распространена в странах Северной Европы.



Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.



Ха́уси также Ша́уси или Чау́зи (англ. Chausie) — порода кошек, которая была зарегистрирована в 1995 году в реестре ассоциации TICA.



Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.

