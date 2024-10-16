Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных
Гидрофильное масло: идеальное очищающее средство для жирной и проблемной кожи
Россиянам начнут выдавать персональные QR-коды для оплаты покупок
Россияне станут массово бронировать новогодние туры после первого снега — эксперт
Контроль за рационом питомца. Почему это так важно?
Американские чипы могут стать недоступными для Ближнего Востока
РСТ: горные курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у россиян
Какой редис посадить, чтобы получить быстрый и вкусный урожай?
Осень и уход за кожей: почему увлажнение становится особенно важным?

5 самых крупных пород кошек: настоящие гиганты

2:16
Зоосфера » Кошки

Когда мы думаем о домашних кошках, обычно представляется небольшой, грациозный зверёк, который легко умещается на руках. Однако существует множество пород кошек, которые отличаются внушительными размерами и могут поразить своей мощью и грацией.

5 самых крупных пород кошек: настоящие гиганты
Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Мейн-кун

Мейн-кун — одна из самых популярных крупных пород кошек. Эти великолепные кошки могут весить от 6 до 10 кг, а их длина с хвостом нередко превышает метр. Их густая шерсть и кисточки на ушах придают им "дикий" вид, напоминающий рысь. Однако за грозным обликом скрывается нежное существо, которое любит быть рядом с людьми.

2. Саванна

Саванна — одна из самых экзотических и дорогих пород кошек. Это гибрид домашней кошки и дикого африканского сервала. Саванны могут весить до 14 кг и достигать в высоту около 60 см. У них длинные лапы, стройное тело и характерный дикий окрас.

3. Рэгдолл

Рэгдолл — это крупные, но мягкие и спокойные кошки. Средний вес этих пушистых гигантов составляет от 6 до 9 кг. Они отличаются своей невероятной доброжелательностью и нежностью, любят проводить время с людьми и легко адаптируются к разным условиям.

4. Чаузи

Чаузи — ещё одна гибридная порода, которая сочетает в себе домашнюю кошку и дикого тростникового кота. Эти кошки могут весить от 7 до 10 кг и отличаются стройным, мускулистым телом. Чаузи активны, энергичны и нуждаются в большом количестве активности. Они любят бегать, прыгать и исследовать новые места.

5. Норвежская лесная кошка

Эта порода славится своей густой шерстью, которая защищает её от холодов, а также внушительными размерами. Норвежские лесные кошки весят от 6 до 9 кг и имеют мощное телосложение. Эти кошки — настоящие охотники, что проявляется в их независимом и любопытном характере.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Норве́жская лесна́я ко́шка — порода полудлинношёрстных кошек, наиболее распространена в странах Северной Европы. 

Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.

Ха́уси также Ша́уси или Чау́зи (англ. Chausie) — порода кошек, которая была зарегистрирована в 1995 году в реестре ассоциации TICA.

Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России
Экономика и бизнес
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России Аудио 
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Авто
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Контроль за рационом питомца. Почему это так важно?
Американские чипы могут стать недоступными для Ближнего Востока
РСТ: горные курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у россиян
Какой редис посадить, чтобы получить быстрый и вкусный урожай?
Осень и уход за кожей: почему увлажнение становится особенно важным?
Идеальное тесто для пиццы: базовый рецепт со всеми нюансами
Солнце вступило в фазу максимальной активности: бурь не избежать
Экс-игрок "Спартака" Бояринцев считает, что "Зенит" сейчас не является лидером в борьбе за чемпионство в РПЛ
Путешествие с кошками и собаками: советы для безопасной поездке
Вашингтон теряет контроль: кризис экономики США усиливается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.