Путешествие с кошками и собаками: советы для безопасной поездке

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы боятся брать своих питомцев в путешествия, считая, что это может быть стрессом для животных. Однако при правильной подготовке поездка с кошкой или собакой может стать комфортной и безопасной.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, PDM

Крайне важно подготовить список необходимых вещей: еда, вода, аптечка и любимые игрушки питомца, которые помогут снизить стресс.

Если планируется длительная поездка, лучше заранее продумать остановки для прогулок и туалета. Важно выбирать отели и транспортные компании, которые дружественны по отношению к питомцам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

