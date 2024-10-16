Кошачьи и собачьи сны: что происходит, когда наши питомцы спят

Многие владельцы замечали, что их питомцы во сне подёргиваются, "бегут" или издают разные звуки. Учёные утверждают, что кошки и собаки тоже видят сны, и их структура сна во многом напоминает человеческую.
Исследования показывают, что животные могут видеть сны о том, что они переживали днём: охоте, играх или взаимодействии с хозяевами.
Стоит затронуть тему снов у разных пород, например, размер собаки или темперамент кошки может влиять на продолжительность и интенсивность сна. Создание комфортных условий для сна поможет улучшить качество жизни питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.
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