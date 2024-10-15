Особенности ухода за пожилыми кошками: подробное руководство

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С возрастом кошки нуждаются в особом уходе и внимании. Пожилые кошки могут сталкиваться с рядом проблем, таких как снижение активности, проблемы с суставами и изменённые пищевые потребности.

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Для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь стареющей кошке, её рацион должен быть богат витаминами и легко усваиваться. Мягкая постель и доступные места для отдыха помогут уменьшить нагрузку на суставы.

Также следует регулярно посещать ветеринара для раннего выявления возрастных заболеваний, таких как почечная недостаточность или проблемы с зубами.

Кроме того, важно поддерживать её умственную активность, предлагая специальные игрушки или головоломки, адаптированные к её возрасту.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Ветерина́р — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

