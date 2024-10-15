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Собаки-терапевты: наши четвероногие друзья могут помочь улучшить здоровье

1:11
Зоосфера » Собаки

Собаки — не только верные компаньоны, но и настоящие целители. В последние годы собак всё чаще используют в терапевтических программах для помощи людям с различными заболеваниями и психическими расстройствами.

Собаки-терапевты: наши четвероногие друзья могут помочь улучшить здоровье
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Это направление известно как канистерапия. Присутствие собаки способно значительно снизить уровень стресса и тревожности, улучшить настроение и даже помочь восстановиться после тяжёлых болезней.

Исследования показали, что взаимодействие с собаками повышает уровень эндорфинов и окситоцина — гормонов, ответственных за чувство счастья. Это особенно полезно для людей с депрессией, тревожными расстройствами или посттравматическим синдромом. Также было доказано, что собаки помогают улучшить физическое состояние: прогулки с питомцем способствуют снижению артериального давления и улучшению сердечно-сосудистой системы.

Для пожилых людей собака может стать отличным мотиватором для физической активности и общением с другими людьми. Таким образом, собаки не только украшают жизнь, но и делают её более здоровой и полноценной.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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