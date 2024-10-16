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Золотистые ретриверы: интересные факты о породе

1:38
Зоосфера

Интересные факты о золотистых ретриверах

Золотистые ретриверы — довольно новая порода собак, выведенная в Шотландии в 1868 году. Это значит, что можно проследить родословную всех современных золотистых ретриверов до этого оригинального помета.

Золотистые ретриверы: интересные факты о породе
Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Эта порода была создана путем скрещивания плоскошерстных ретриверов с твидовыми спаниелями, и была официально признана Кеннел-клубом в 1913 году.

Золотистые ретриверы известны своим исключительным интеллектом. Они занимают 4-е место в списке самых умных собак, сразу после бордер-колли, пуделей и немецких овчарок. Еще одним интересным фактом является то, что вы можете угадать окрас взрослого золотистого ретривера по его ушам, когда он является еще щенком.

Кроме того, несмотря на свои размеры, золотистые ретриверы являются безопасными и дружелюбными собаками. Именно поэтому они так популярны среди семей с детьми. Золотистые ретриверы ведут себя предсказуемо и не проявляют агрессии по отношению к людям или другим животным.

Золотистые ретриверы также являются чрезвычайно активной породой, которая нуждается в ежедневных физических упражнениях.

Поэтому, помимо коротких прогулок в туалет, собакам этой породы необходимо пространство и время для физических упражнений. Бросайте им мячи, палки, фрисби, дайте им возможность бегать и взаимодействовать с другими собаками.

Уточнения

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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