Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам

Сон — важная часть жизни любого кота. Как известно, наши пушистые питомцы спят до 16 часов в сутки. И это неудивительно, ведь сон играет ключевую роль в их физическом и психическом здоровье. Поэтому многие владельцы задаются вопросом: можно ли будить кота, когда он крепко спит?
Согласно исследованиям, кошки проводят столько времени во сне не просто так. Сон необходим им для восстановления физических сил, регенерации тканей и поддержания иммунитета. Кроме того, во время сна активно работает их мозг, обрабатывая полученную за день информацию. Таким образом, сон помогает котам сохранять физическое и психическое здоровье.
Несмотря на очевидную пользу сна для кота, многие владельцы порой пытаются его прервать, чтобы поиграть с питомцем или просто погладить. Однако будить кота во время глубокого сна — не самая удачная идея. Вот почему:
Чтобы кот высыпался без помех, создайте ему комфортные условия для сна:
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