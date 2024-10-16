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Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам

2:03
Зоосфера » Кошки

Сон — важная часть жизни любого кота. Как известно, наши пушистые питомцы спят до 16 часов в сутки. И это неудивительно, ведь сон играет ключевую роль в их физическом и психическом здоровье. Поэтому многие владельцы задаются вопросом: можно ли будить кота, когда он крепко спит?

Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Зачем коты так много спят?

Согласно исследованиям, кошки проводят столько времени во сне не просто так. Сон необходим им для восстановления физических сил, регенерации тканей и поддержания иммунитета. Кроме того, во время сна активно работает их мозг, обрабатывая полученную за день информацию. Таким образом, сон помогает котам сохранять физическое и психическое здоровье.

Почему не стоит будить спящего кота?

Несмотря на очевидную пользу сна для кота, многие владельцы порой пытаются его прервать, чтобы поиграть с питомцем или просто погладить. Однако будить кота во время глубокого сна — не самая удачная идея. Вот почему:

  • Резкое пробуждение может вызвать у кота стресс и спровоцировать агрессивное поведение. Испуганный кот может нападать, царапаться или убегать.
  • Если кот находится в фазе быстрого сна, его будить категорически нельзя. В этот момент активно работает его мозг, и резкое пробуждение может нарушить этот важный процесс.
  • Прерванный сон не восполняет кошачьих потребностей в отдыхе. Кот будет уставшим и раздражительным.

Как правильно организовать кошачий сон?

Чтобы кот высыпался без помех, создайте ему комфортные условия для сна:

  • Обеспечьте питомца удобными спальными местами, расположенными в тихих, малолюдных зонах.
  • Не беспокойте кота во время сна, кроме крайней необходимости. Если он спит, дайте ему выспаться.
  • Соблюдайте распорядок дня кота, чередуя активные игры и периоды отдыха.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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