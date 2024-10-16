Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ
Эмбарго не мешает ЕС закупать российское топливо рекордными объёмами
Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер
Укрепляем мышцы и суставы: лучшие упражнения от эксперта
Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов
Самые забавные породы собак: рассмешат до слез
Лучший способ спастись от рака: запрет на продажу табака спасёт миллионы жизней
Эксперт Ракута объяснил, как можно сэкономить на аренде квартиры
Как сэкономить на новогоднем столе: что закупить заранее

Визит гостей и кот: рекомендации по безопасному и спокойному знакомству

2:01
Зоосфера » Кошки

Знакомство кота с новыми людьми может быть непростым процессом. Коты, как правило, очень осторожно относятся к посторонним, особенно если в доме они себя чувствуют хозяевами. Но с правильным подходом вы можете сделать это знакомство максимально комфортным и безопасным для всех. Вот несколько советов, как познакомить кота с гостями.

Визит гостей и кот: рекомендации по безопасному и спокойному знакомству
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Подготовьте кота заранее

Начинайте знакомство заблаговременно, еще до прихода гостей. Дайте коту понять, что скоро в доме будут новые люди. Почаще говорите ему об этом спокойным, ласковым тоном. Можно также показывать фотографии или видео гостей, чтобы кот их "узнал". Таким образом вы снизите его стресс и тревожность при встрече.

Создайте безопасное пространство

Обеспечьте коту возможность укрыться и избежать прямого контакта с гостями, если он того захочет. Выделите для него тихое, уединенное место, куда он сможет спрятаться. Это поможет ему чувствовать себя в безопасности и не бояться знакомиться.

Начинайте знакомство постепенно

Не стоит сразу позволять гостям брать кота на руки или навязывать ему активное взаимодействие. Начните с того, чтобы гости просто находились в одном помещении с котом, но не пытались его трогать. Пусть кот сам проявит любопытство и подойдет знакомиться, когда почувствует себя готовым.

Поощряйте хорошее поведение

Если кот проявляет спокойствие и доброжелательность во время знакомства, обязательно похвалите и угостите его любимым лакомством. Это поможет закрепить положительные эмоции и ассоциации, связанные с гостями.

Будьте терпеливы и не настаивайте

Не пытайтесь форсировать события. Позвольте коту знакомиться в своем темпе. Некоторым кошкам может понадобиться несколько встреч, чтобы преодолеть страх и стать более общительными. Проявляйте терпение и уважайте границы кота.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему
Авто
Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему Аудио 
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил
Садоводство, цветоводство
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Автокредиты растут несмотря на высокую ставку: что способствует спросу
Не сжигать, а использовать: варианты применения опавшей листвы на даче
Экономия на зимнем отдыхе у моря: где и как найти выгодные предложения
Рубль вырвался вперёд в расчётах за азиатские товары
Маска из авокадо для увлажнения рук: лёгкий рецепт для нежной и здоровой кожи
Охотники за кораблекрушениями нашли пропавшую подлодку
Экономный яблочный джем: из 2 кг яблок получаются три пол-литровые баночки лакомства
Визит гостей и кот: рекомендации по безопасному и спокойному знакомству
Отпуск мечты без ущерба для кошелька: рекомендации по экономии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.