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Топ мифов о кошках: правда или вымысел?

1:01
Зоосфера » Кошки

Существует множество мифов о кошках, которые стоит развеять. Например, не все кошки всегда приземляются на лапы: это зависит от высоты падения и ситуации.

Топ мифов о кошках: правда или вымысел?
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Также многие думают, что кошки ненавидят воду, хотя некоторые породы, такие как мэйн-кун, могут с удовольствием плавать.

Ещё один миф - чёрные кошки приносят несчастье. Основанный на суевериях, этот миф является одним из самых известных. В некоторых культурах чёрные кошки ассоциировались с ведьмами и считались плохими предзнаменованиями. На самом деле цвет кошки никак не влияет на удачу, и чёрные кошки такие же милые и дружелюбные, как и кошки других окрасов.

Знание правды о кошках помогает лучше понять их поведение и природу. Развеивание мифов может также помочь владельцам лучше заботиться о своих питомцах, обеспечивая их комфорт и безопасность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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