Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как экономить на моторном масле и фильтрах без ущерба для автомобиля
Уехавший из России популярный комик, выступавший на Первом канале, раскрыл свой многомиллионный заработок
Лучшие органические подкормки: без химии, но с отличным урожаем
Учёные представили хлеб, который помогает при онкологических заболеваниях
Опасности фитнес-клубов: мнение врача-реабилитолога
Бывший продюсер певца Шамана предположил, какой будет третья жена артиста
Иммунолог предупредила о риске появления астмы из-за депрессии
Эксперт раскрыл, как выбрать выгодный банковский вклад
Стало известно, за какой гонорар Джаред Лето мог бы выступить в России

Модные стрижки для собак: сделайте своего питомца звездой всего парка

0:42
Зоосфера » Собаки

Создание стильной причёски для собаки —  не только весело, это ещё и способ выделить питомца. Различные стили, от смешных до элегантных, могут подчеркнуть индивидуальность вашей собаки.

Модные стрижки для собак: сделайте своего питомца звездой всего парка
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Популярные причёски включают "пухлые" ушки для пуделей и яркие хвостики для терьеров. Кроме того, есть множество аксессуаров, которые можно использовать для создания уникального образа.

Не забудьте использовать безопасные средства для ухода за шерстью, чтобы ваша собака всегда выглядела великолепно! Занятия по уходу за питомцем могут стать отличным способом провести время вместе с ним и укрепить вашу связь.

Уточнения

Пу́дель (нем. Pudel, от puddeln — «плескаться в воде») — порода собак. Изначально пудель являлся рабочей собакой, в частности использовался на охоте.

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться?
Военные новости
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Видео 
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Иммунолог предупредила о риске появления астмы из-за депрессии
Эксперт раскрыл, как выбрать выгодный банковский вклад
Стало известно, за какой гонорар Джаред Лето мог бы выступить в России
Как дачнику сориентироваться в мире сортов и гибридов томатов и огурцов? - рассказывает селекционер
Лайма Вайкуле и Би-2 провели встречу с президентом Молдавии: мы рады помочь
Главные удобрения для растений: эксперт перечислил наиболее популярные и проверенные
Как определить и оптимизировать кислотность почвы и сделать идеальный компост: биолог Лысиков
Фитнес-тренер делится секретами выбора спортивной обуви
Гимнастка Ляйсан Утяшева показала сумку за 2,8 млн рублей
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.