Модные стрижки для собак: сделайте своего питомца звездой всего парка

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Создание стильной причёски для собаки — не только весело, это ещё и способ выделить питомца. Различные стили, от смешных до элегантных, могут подчеркнуть индивидуальность вашей собаки.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Популярные причёски включают "пухлые" ушки для пуделей и яркие хвостики для терьеров. Кроме того, есть множество аксессуаров, которые можно использовать для создания уникального образа.

Не забудьте использовать безопасные средства для ухода за шерстью, чтобы ваша собака всегда выглядела великолепно! Занятия по уходу за питомцем могут стать отличным способом провести время вместе с ним и укрепить вашу связь.

Уточнения

Пу́дель (нем. Pudel, от puddeln — «плескаться в воде») — порода собак. Изначально пудель являлся рабочей собакой, в частности использовался на охоте.



Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

