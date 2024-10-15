Дикие сердца в домашних условиях: кошки в природе и квартире

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки имеют далёкие корни, уходящие в дикие хищные виды. Несмотря на то что они живут в домах, их многие инстинкты остаются неизменные спустя века.

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Многие кошки любят охотиться на игрушки, лазить по мебели и исследовать окружающую среду. Это поведение связано с их природными инстинктами.

Владельцам стоит учитывать это, создавая комфортную среду для своих пушистых друзей, где они могут реализовать свои охотничьи повадки.

Например, предоставление кошке игрушек, которые имитируют движение добычи, поможет ей оставаться активной и удовлетворенной даже в спокойной домашней жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».





Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) .



Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения.

