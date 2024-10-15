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Дикие сердца в домашних условиях: кошки в природе и квартире

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Зоосфера » Кошки

Кошки имеют далёкие корни, уходящие в дикие хищные виды. Несмотря на то что они живут в домах, их многие инстинкты остаются неизменные спустя века.

Дикие сердца в домашних условиях: кошки в природе и квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Многие кошки любят охотиться на игрушки, лазить по мебели и исследовать окружающую среду. Это поведение связано с их природными инстинктами.

Владельцам стоит учитывать это, создавая комфортную среду для своих пушистых друзей, где они могут реализовать свои охотничьи повадки.

Например, предоставление кошке игрушек, которые имитируют движение добычи, поможет ей оставаться активной и удовлетворенной даже в спокойной домашней жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) .

Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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