5 самых смешных привычек кошек

0:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — удивительные создания с множеством забавных привычек. Некоторые из них любят прятаться в коробках, даже если они слишком малы, или забавным образом ловить свои игрушки.

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Другие кошки могут неожиданно запрыгнуть на полку, на которой их не ждали, или устроить настоящую "атаку" на ноги хозяина.

Кроме того, у кошек есть привычка проводить время в странных позах, что тоже может вызывать смех. Эти и другие смешные моменты делают жизнь с кошками незабываемой, добавляя веселья и радости в повседневные будни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

