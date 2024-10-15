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5 самых смешных привычек кошек

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Зоосфера » Кошки

Кошки — удивительные создания с множеством забавных привычек. Некоторые из них любят прятаться в коробках, даже если они слишком малы, или забавным образом ловить свои игрушки.

5 самых смешных привычек кошек
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Другие кошки могут неожиданно запрыгнуть на полку, на которой их не ждали, или устроить настоящую "атаку" на ноги хозяина.

Кроме того, у кошек есть привычка проводить время в странных позах, что тоже может вызывать смех. Эти и другие смешные моменты делают жизнь с кошками незабываемой, добавляя веселья и радости в повседневные будни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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