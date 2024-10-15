5 самых смешных привычек кошек

Кошки — удивительные создания с множеством забавных привычек. Некоторые из них любят прятаться в коробках, даже если они слишком малы, или забавным образом ловить свои игрушки.
Другие кошки могут неожиданно запрыгнуть на полку, на которой их не ждали, или устроить настоящую "атаку" на ноги хозяина.
Кроме того, у кошек есть привычка проводить время в странных позах, что тоже может вызывать смех. Эти и другие смешные моменты делают жизнь с кошками незабываемой, добавляя веселья и радости в повседневные будни.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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