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Опасные породы кошек: будьте внимательны!

1:56
Зоосфера

Если вы планируете завести породистую кошку, важно изучить её характер. Некоторые породы могут быть не только сложными в уходе, но и потенциально опасными для людей и окружающей обстановки. Вот пять пород, на которые стоит обратить внимание.

Опасные породы кошек: будьте внимательны!
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

1. Саванна — это гибрид сервала и домашней кошки. У неё длинное, мускулистое тело и короткая шерсть. Саванна очень активна и любопытна, ей нужно много общения с людьми и другими кошками. Она может быть игривой, но если ей станет скучно, может начать портить вещи в доме. При недостаточном воспитании возможна агрессия.

2. Сиамская кошка  известна своим громким голосом и привязанностью к владельцам. Однако если её потребности игнорируются, она может начать царапаться и кусаться. Эти кошки требуют много внимания и активных игр, иначе могут стать капризными и непредсказуемыми.

3. Сфинкс.  Несмотря на свою привлекательную внешность, сфинксы могут проявлять агрессивное поведение при возникновении угрозы или недовольства. Их игривость иногда переходит в грубость, и они могут неожиданно укусить.

4. Бенгальская кошка выглядит дикой благодаря своему пятнистому окрасу. Это такие маленькие "леопарды".  Они общительные и преданные, но могут быть вспыльчивыми и непредсказуемыми. Если бенгальскую кошку принудительно взять на руки, она может начать сопротивляться.

5. Чаузи — новая порода, выведенная от камышовых кошек. Они требуют много внимания и могут быть довольно трудными в воспитании. Перед тем как покупать четвероногого друга, подумайте, сможете ли вы обеспечить ему необходимое внимание и заботу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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