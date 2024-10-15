В петрозаводский Магнит приехали котята в коробке с чипсами

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Работники одного из супермаркетов "Магнит" в России обнаружили трёх котят, спрятанных внутри коробки с упаковками чипсов. Фотографии этих котят были опубликованы в группе сотрудников магазина в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Как сообщают в группе во "ВКонтакте", инцидент произошёл в Петрозаводске. В РЦ в упаковке с чипсами приехали три котёнка. Сотрудники сообщают, что они самостоятельно выбрались из коробки. Один котенок оказался полосатым, второй — белым, а третий — персиковым.

Сотрудники также рассказали, что каждому котенку уже нашли дом.

Уточнения

Суперма́ркет (supermarket с англ. — "сверхрынок") — крупный универса́м (универмаг самообслуживания) по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства.



Петрозаво́дск (карел., фин. и вепс. Petroskoi) — город республиканского значения на северо-западе России на берегу Онежского озера; столица Республики Карелия, образующая Петрозаводский городской округ.

