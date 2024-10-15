В Испании женщина умерла после укуса хомяка

38-летняя колумбийка обратилась за медицинской помощью после того, как её укусил хомяк. Она умерла по пути в больницу. Инцидент произошел несколько дней назад в городке Вильярреал, расположенном на восточном побережье Испании. Об этом сообщает газета Mirror.
Издание сообщает, что женщина вместе со своими детьми шла в больницу после того, как её укусил хомяк. Ей стало плохо за несколько метров до учреждения. Дети женщины позвали на помощь, и врачи пытались реанимировать 38-летнюю пострадавшую, но безрезультатно. Точная причина смерти пока неизвестна, поскольку в Испании результаты вскрытий не подлежат публичному оглашению.
Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам. Стали популярными домашними питомцами.
Испа́ния официально Короле́вство Испа́ния - трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
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