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В Испании женщина умерла после укуса хомяка

0:46
Зоосфера

38-летняя колумбийка обратилась за медицинской помощью после того, как её укусил хомяк. Она умерла по пути в больницу. Инцидент произошел несколько дней назад в городке Вильярреал, расположенном на восточном побережье Испании. Об этом сообщает газета Mirror.

В Испании женщина умерла после укуса хомяка
Фото: en.wikipedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Издание сообщает, что женщина вместе со своими детьми шла в больницу после того, как её укусил хомяк. Ей стало плохо за несколько метров до учреждения. Дети женщины позвали на помощь, и врачи пытались реанимировать 38-летнюю пострадавшую, но безрезультатно. Точная причина смерти пока неизвестна, поскольку в Испании результаты вскрытий не подлежат публичному оглашению.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам. Стали популярными домашними питомцами.

Испа́ния официально Короле́вство Испа́ния - трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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