Манул Тимофей из столичного зоопарка появился на карте Тройка

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В продаже появились две карты "Тройка" столичного метро с манулом Тимофеем из московского зоопарка. Об этом рассказали на сайте "mosmetro.ru”.

Фото: mosmetro.ru

"Новые тематические карты "Тройка” посвящены символу Московского зоопарка — манулу Тимофею. Приезжайте познакомиться с ним лично: Московский зоопарк находится на станциях метро "Баррикадная” Таганско-Краснопресненской линии и "Краснопресненская” Кольцевой линии. Оплатить билет можно по карте "Тройка”", — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы.

Как рассказал на официальном сайте московского метро, приобрести карту с манулом можно на маркетплейсах, на стойках "Живое общение”, во флагманских магазинах на "Трубной”, "Маяковской”, а также в интернет-магазине метро.

Ранее мы рассказывали, что за жителями московского зоопарка теперь можно наблюдать в прямом эфире.

Уточнения

Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.





Ману́л — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Внешностью и размерами похож на домашнего кота, но отличается более короткими массивными туловищем и лапами, круглыми зрачками, низкими ушами, а также длинным густым мехом.

