Можно ли собакам есть киви: интересная информация

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли собакам есть киви

Киви, как правило, безопасны для употребления в пищу собаками. Основной проблемой при кормлении собак киви является потенциальная опасность удушья. Чтобы убедиться, что киви безопасен для вашей собаки, всегда нарезайте фрукты на мелкие, удобные кусочки.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Лучше всего начать с того, чтобы предложить своему питомцу всего 1-2 небольших кусочка, чтобы посмотреть, как он отреагирует.

Польза киви для здоровья собак

Киви может быть полезным лакомством для собак, особенно по сравнению с высококалорийными или жирными лакомствами. Хотя количество киви, которое потребляет ваша собака, не окажет существенного влияния на ее общие потребности в питательных веществах, он является более здоровым вариантом перекуса.

Киви богат полезными питательными веществами, что делает его отличным лакомством для вашего пушистого друга. Кроме того, киви содержит много влаги и утоляет жажду животного.

Тем не менее помните, что большое количество фруктов может вызвать диарею у собаки. Вообще, давать фрукты в качестве лакомства можно не чаще одного раза в месяц.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

