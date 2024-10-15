Можно ли собакам есть киви: интересная информация

Киви, как правило, безопасны для употребления в пищу собаками. Основной проблемой при кормлении собак киви является потенциальная опасность удушья. Чтобы убедиться, что киви безопасен для вашей собаки, всегда нарезайте фрукты на мелкие, удобные кусочки.
Лучше всего начать с того, чтобы предложить своему питомцу всего 1-2 небольших кусочка, чтобы посмотреть, как он отреагирует.
Киви может быть полезным лакомством для собак, особенно по сравнению с высококалорийными или жирными лакомствами. Хотя количество киви, которое потребляет ваша собака, не окажет существенного влияния на ее общие потребности в питательных веществах, он является более здоровым вариантом перекуса.
Киви богат полезными питательными веществами, что делает его отличным лакомством для вашего пушистого друга. Кроме того, киви содержит много влаги и утоляет жажду животного.
Тем не менее помните, что большое количество фруктов может вызвать диарею у собаки. Вообще, давать фрукты в качестве лакомства можно не чаще одного раза в месяц.
Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).
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