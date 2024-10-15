Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отёки и задержка воды: 5 способов вернуть себе лёгкость
Тимур Хайдаров раскрыл правду о накаченных руках Филиппа Киркорова
Какие автомобили предпочитают покупать на Ozon: анализ покупательской активности
Необычное открытие: гробница гладиатора с неожиданным содержимым
Тактика выжженной земли: США намерены истощить Россию 
Мария Погребняк показала супруга, которого скрывает от публики: передала малыша папе
Как правильно выбрать шампунь: секреты состава для здоровья волос
7 правил, которые помогут вам избежать конфликта на борту
Николь Кидман может лишиться крупного контракта из-за ссоры с Сальмой Хайек

Можно ли собакам есть киви: интересная информация

1:15
Зоосфера

Можно ли собакам есть киви

Киви, как правило, безопасны для употребления в пищу собаками. Основной проблемой при кормлении собак киви является потенциальная опасность удушья. Чтобы убедиться, что киви безопасен для вашей собаки, всегда нарезайте фрукты на мелкие, удобные кусочки.

Можно ли собакам есть киви: интересная информация
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Лучше всего начать с того, чтобы предложить своему питомцу всего 1-2 небольших кусочка, чтобы посмотреть, как он отреагирует.

Польза киви для здоровья собак

Киви может быть полезным лакомством для собак, особенно по сравнению с высококалорийными или жирными лакомствами. Хотя количество киви, которое потребляет ваша собака, не окажет существенного влияния на ее общие потребности в питательных веществах, он является более здоровым вариантом перекуса.

Киви богат полезными питательными веществами, что делает его отличным лакомством для вашего пушистого друга. Кроме того, киви содержит много влаги и утоляет жажду животного.

Тем не менее помните, что большое количество фруктов может вызвать диарею у собаки. Вообще, давать фрукты в качестве лакомства можно не чаще одного раза в месяц.

 

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Последние материалы
Советы, как засушить помидоры в духовке
Участь McDonald’s постигла и 7-Eleven: компания закрыла более 400 точек
Когда лучше квасить капусту в октябре и ноябре-2024: названы самые удачные даты
Как изменились цены на кузовные детали для BMW, Lada и Mercedes-Benz
Чеснок против акне: народный рецепт или опасный эксперимент
Помогает ли грейпфрут похудеть: доктор Агапкин раскрыл правду о диетическом фрукте
Порода собак акита-ину: удивительные факты и особенности характера
Как изменение климата усиливает лесные пожары по всей стране
Чем утеплить грядки до наступления зимы
Два рецепта вкуснейших смузи: отличный перекус перед тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.