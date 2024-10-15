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Биологи выяснили, что киты умеют шептать: зачем гигантские млекопитающие это делают

1:27
Зоосфера

Самки атлантических южных китов при общении со своими детёнышами умеют менять громкость голосовых сигналов и переходить на шёпот. Биологи считают, что таким образом млекопитающие пытаются уберечь потомство от косаток и других хищников. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Биологи выяснили, что киты умеют шептать: зачем гигантские млекопитающие это делают
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2019 году учёные решили выяснить, как меняется поведение китов североатлантической популяции в зависимости от угрозы обнаружения хищниками. Для этого биологи прикрепляли к морским млекопитающим звукозаписывающие приборы на присосках.

Исследователи обнаружили, что самки китов в период до рождения китят не снижают громкость звуковых сигналов: их можно слышать в радиусе примерно одного километра. Однако после рождения детёнышей мать сразу же переходит на шёпот, из-за чего приборы засекали присутствие млекопитающих в радиусе не более 100 метров. Частота голосовых сигналов тоже уменьшалось — иначе говоря, самки становились молчаливее.

Южный кит, обитающий в приполярных районах в обоих полушариях Земли, является одним из крупнейших современных животных. Особи достигают 19 метров в длину и массы в 91 тонну. Масса детёныша при рождении составляет чуть меньше тонны.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Иссле́дование процесс изучения чего-либо; результат такого действия (исследования), научный труд, документ с описанием изученного объекта или чего-то.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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