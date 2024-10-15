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О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец

2:16
Зоосфера » Кошки

Кошки не умеют говорить, поэтому для общения с хозяевами используют язык тела и различные звуки: мурлыканье, урчание и мяуканье. Вопреки распространённому заблуждению, мяукает кошка не только потому, что выпрашивает еду, но и для того, чтобы выразить хозяину свою привязанность, подтвердить действие и т. д.

О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Согласие с ожидаемым действием

Если хозяин часто повторяет в общении с кошкой какие-то слова и фразы, за которыми следуют конкретные действия, питомец со временем запоминает эту связь. Например, при словах "корм", "кушать", "еда" кошка уже понимает, что сейчас последует процесс кормления. В ответ питомец может мяукать, подтверждая свою готовность к этому и как бы говоря: "Да, корми меня". При этом по громкости и требовательной либо спокойной интонации мяуканья можно понять, насколько котик проголодался.

Выражение любви и жажда внимания

Мяуканьем кошка может требовать не только еду, но и внимание, а также выражать хозяину свою привязанность. Выпрашивая ласку, кошка ловит ваш взгляд и издаёт короткие, но часто повторяющиеся "мяу". Обычно такое происходит, если человек долгое время занят другими делами и не обращает внимания на питомца.

Приветствие

Кошки — социальные животные, которым нужно общение. Когда хозяин приходит домой, питомец может встречать его у порога с высоко поднятым хвостом и радостным "мяу". То же самое касается утра: когда кошка будит вас мяуканьем, она не только просит еду, но и хочет поздороваться. Многие владельцы отмечают, что голос у животного при это сильно смахивает на плач младенца.

Просьба

Встретив непреодолимое препятствие на пути к желаемому, например, закрытую дверь или окно, кошка может попросить у хозяина помощи мяуканьем. Обычно в этом случае "мяу" очень короткие. Услышав их, обязательно помогите питомцу: кошки крайне самостоятельны, и если они мяукают, значит, им действительно требуется помощь.

Ранее мы писали, как лучше подозвать к себе незнакомую кошку.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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