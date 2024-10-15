Питомцы и стресс: как собаки помогают справляться с эмоциональными проблемами

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — лучший друг человека, и это не просто слова. Исследования показывают, что взаимодействие с собаками снижает уровень стресса и тревожности.

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Прогулка с питомцем, игра и даже простое поглаживание могут повысить уровень серотонина и дофамина, улучшая настроение и общее состояние. Многие терапевтические программы используют собак для помощи людям, страдающим от тревожности или депрессии.

Доказано, что собаки способны успокаивать своих хозяев, создавая атмосферу безопасности и комфорта. Этот эффект не только улучшает эмоциональное состояние, но и способствует физическому благополучию.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.





Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

