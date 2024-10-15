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Собачьи породы, которые отлично ладят с детьми: топ-3

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Зоосфера » Собаки

Выбор собаки для семьи с детьми — важный и ответственный шаг. Лабрадоры, золотистые ретриверы и бульдоги, известны своим дружелюбным характером и терпением.

Собачьи породы, которые отлично ладят с детьми: топ-3
Фото: commons.wikimedia.org by Betty Wills (Atsme), CC BY-SA 4.0

Эти собаки не только легко обучаются, но и прекрасно ладят с детьми. Они известны своей игривостью и добротой, что делает их любимцами в семьях.

При выборе собаки стоит учитывать уровень активности и темперамент породы,  она должна подходить вашему образу жизни. Важно также научить детей правильному обращению с питомцем, чтобы создать безопасное и гармоничное окружение для всех.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. 

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Англи́йский бульдо́г  (также бульдог, англ. bulldog, дословно: «бычья собака») — короткошёрстная порода собак типа мастифов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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