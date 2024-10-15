Невероятные способности кошек: они могут предсказывать погоду

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — удивительные существа с уникальными инстинктами, которые помогают им чувствовать изменения в окружающей среде.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Многие владельцы отмечают, что их пушистые друзья начинают вести себя беспокойно перед сильными дождями или бурями. Это явление связано с их способностью чувствовать изменения в атмосферном давлении и электромагнитных полях.

Например, перед бурей кошки могут прятаться, мяукать или вести себя тревожно. Они могут также "предсказывать" солнечные дни, располагаясь на солнечных местах.

Ученые полагают, что такие способности кошек являются наследием их диких предков, которые были обязаны следить за природными изменениями для выживания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

