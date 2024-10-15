Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сейчас набирают популярность детские сады для собак — передержка для питомцев, где их можно оставить под присмотром кинологов. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, всем ли животным подходят такие форматы.

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"В детских садах с собаками гуляют, обучают командам, обеспечивают уход, пока хозяина нет рядом. Но такой вариант подходит не всем собакам. Если питомец здоров и не страдает от сепарационной тревоги, то нет нужды оставлять его в саду. Детские сады подходят для новых собак и питомцев с проблемами", — прокомментировал глава РКФ.

Что такое детский сад для собак?

Это временная передержка, куда хозяин привозит питомца утром и забирает вечером. В детских садах работают кинологи, они заботятся о питомцах, гуляют с ними, кормят и обучают командам. Собак обычно делят на группы по размеру, чтобы контролировать взаимодействие и избежать травм.

Всем ли собакам нужен детский сад?

Не нужно рассматривать детский сад как лучшее место для питомца, пока хозяин на работе. Если собака здорова и нет психологических проблем, например, сепарационной тревоги, то водить питомца в сад на ежедневной основе не лучшая идея. Эксперты говорят, что здоровой собаке нужен дневной сон и общение с сородичами в отсутствие хозяина не обязательно.

Важно уделять питомцу время после работы, нагружать физически, выводить на прогулки и хорошо кормить. Детский сад поможет собакам с сепарационной тревогой и владельцам, у которых не хватает времени на прогулки из-за работы.

Также передержка полезна для начинающих собаководов и щенков, которые могут натворить дел в отсутствие хозяина. Детский сад может помочь в некоторых ситуациях, но не стоит рассматривать его на постоянной основе.

Уточнения

Область знаний о собаководстве называют кинологией, а специалиста в этой области — кинологом.



