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Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?

2:01
Зоосфера

Сейчас набирают популярность детские сады для собак — передержка для питомцев, где их можно оставить под присмотром кинологов. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, всем ли животным подходят такие форматы.

Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В детских садах с собаками гуляют, обучают командам, обеспечивают уход, пока хозяина нет рядом. Но такой вариант подходит не всем собакам. Если питомец здоров и не страдает от сепарационной тревоги, то нет нужды оставлять его в саду. Детские сады подходят для новых собак и питомцев с проблемами", — прокомментировал глава РКФ.

Что такое детский сад для собак?

Это временная передержка, куда хозяин привозит питомца утром и забирает вечером. В детских садах работают кинологи, они заботятся о питомцах, гуляют с ними, кормят и обучают командам. Собак обычно делят на группы по размеру, чтобы контролировать взаимодействие и избежать травм.

Всем ли собакам нужен детский сад?

Не нужно рассматривать детский сад как лучшее место для питомца, пока хозяин на работе. Если собака здорова и нет психологических проблем, например, сепарационной тревоги, то водить питомца в сад на ежедневной основе не лучшая идея. Эксперты говорят, что здоровой собаке нужен дневной сон и общение с сородичами в отсутствие хозяина не обязательно.

Важно уделять питомцу время после работы, нагружать физически, выводить на прогулки и хорошо кормить. Детский сад поможет собакам с сепарационной тревогой и владельцам, у которых не хватает времени на прогулки из-за работы.

Также передержка полезна для начинающих собаководов и щенков, которые могут натворить дел в отсутствие хозяина. Детский сад может помочь в некоторых ситуациях, но не стоит рассматривать его на постоянной основе.

Уточнения

Область знаний о собаководстве называют кинологией, а специалиста в этой области — кинологом
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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