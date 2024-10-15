В Испании запретили продавать питомцев с рук через интернет

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Испании вступил в силу закон, запрещающий продажу собак, кошек и грызунов с рук через интернет. Теперь приобрести домашних животных можно только у официально зарегистрированных заводчиков, сообщает портал Animal's Health.

Фото: flickr.com by Windell Oskay, CC BY 2.0

Согласно этому закону, каждый заводчик, продающий питомца, обязан заключить с покупателем договор. Эти требования распространяются и на случаи, когда животных отдают бесплатно, например, пристраивают волонтёры или приюты. В таких ситуациях также требуется заключение договора о безвозмездной передаче животного новому владельцу.

В дальнейшем к этому закону будут разработаны единые правила содержания домашних животных. Кроме того, планируется ввести обязательную идентификацию питомцев и доработать правила обращения с бездомными собаками и кошками.

Как отмечает президент Совета ветеринарных колледжей Каталонии Вероника Араунабенья, цель нового закона — усилить контроль над популяцией домашних животных, защитить их права и благополучие, а также сократить число отказов от питомцев и случаев их бесконтрольного выброса на улицу.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

