В Испании запретили продавать питомцев с рук через интернет

В Испании вступил в силу закон, запрещающий продажу собак, кошек и грызунов с рук через интернет. Теперь приобрести домашних животных можно только у официально зарегистрированных заводчиков, сообщает портал Animal's Health.
Согласно этому закону, каждый заводчик, продающий питомца, обязан заключить с покупателем договор. Эти требования распространяются и на случаи, когда животных отдают бесплатно, например, пристраивают волонтёры или приюты. В таких ситуациях также требуется заключение договора о безвозмездной передаче животного новому владельцу.
В дальнейшем к этому закону будут разработаны единые правила содержания домашних животных. Кроме того, планируется ввести обязательную идентификацию питомцев и доработать правила обращения с бездомными собаками и кошками.
Как отмечает президент Совета ветеринарных колледжей Каталонии Вероника Араунабенья, цель нового закона — усилить контроль над популяцией домашних животных, защитить их права и благополучие, а также сократить число отказов от питомцев и случаев их бесконтрольного выброса на улицу.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.
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