В России будут распознавать проблемное поведение у собак по видеозаписям с помощью ИИ

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) обучают нейронные сети определять проблемное поведение у собак-компаньонов. Это позволит выявить причины тревожного или агрессивного поведения и скорректировать его, рассказала руководитель исследовательской группы доцент факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Анна Фомина.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Исследование основано на концепции "5 свобод животных", учитывающей не только физическое состояние питомца, но и уровень страха, тревожности, прошлый опыт и инстинкты.

"Около 85% собак-компаньонов имеют нарушения поведения в виде агрессии, тревожности, тревоги разлуки или импульсивности. Это частая причина отказа от собаки и эвтаназии", — отметила Анна Фомина.

Ростовские ученые предлагают использовать комплексный подход в оценке проблемного поведения с применением искусственного интеллекта. Они отобрали ряд признаков тревожности, такие как поджатый хвост, мочеиспускание, попытки побега, прижатые уши, учащенное дыхание, втягивание губ и облизывание носа.

В условиях экспериментального полигона они наблюдают за поведением собаки в стандартных ситуациях: — знакомство с территорией,

— общение с незнакомцем,

— одиночество и реакция на звуки.

Учёные используют искусственный интеллект для систематизации данных об активности собак и формирования dataset для обучения нейронной сети. Признаки проблемного поведения выявляют с учетом возраста, группы пород и ситуации. Важно учитывать адекватность реакции животного, подчеркнула Анна Фомина.

Исследователи выяснили, что собаки с высоким уровнем тревожности чаще проявляют агрессивное поведение, а агрессивные собаки более тревожны. Это относится как к членам семьи, так и к незнакомцам и другим животным. Спокойные собаки более предсказуемы в движениях, у тревожных животных редко выделяется один вид активности.

В проекте участвовали 30 собак-компаньонов, в планах — увеличить выборку за счет исследования безнадзорных и служебных собак. Результаты могут быть использованы в приютах для сортировки собак, подходящих для помещения в семьи, для выявления тревожности на приеме у ветеринарного врача. В перспективе метод может применяться при отборе служебных собак и собак-поводырей.

В планах — разработать программные средства или веб-приложение для оценки поведения собаки по видеозаписям.

Уточнения

Нейро́нная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

