Порода собак акита-ину: удивительные факты и особенности характера

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Факты о породе собак акита

Эти собаки терпеливы и ласковы с детьми, а их преданность своим хозяевам не имеет себе равных. Однако, несмотря на свою преданность, акита-ину обладают сильным и своенравным характером, что может сделать их дрессировку немного сложной.

Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

Акиты довольны тем, что являются единственными собаками в доме, и могут проявлять агрессию по отношению к другим собакам, которые не являются частью их семейной группы. При правильной социализации с раннего возраста акиты могут научиться терпимо относиться к другим животным, но они, скорее всего, будут стремиться сохранить свой статус главной собаки.

Природная склонность этой породы к утверждению доминирования означает, что они нуждаются в твердом и последовательном подходе к дрессировке.

Одной из замечательных черт акиты является их способность переносить одиночество, при условии, что они щедро вознаграждаются качественным временем и общением со своим хозяином, а также длительной прогулкой после каждого периода уединения.

Эта порода преуспевает в общении и физической активности, что помогает им сохранять равновесие и удовлетворение.

В целом, акита-ину — чрезвычайно спокойные и уравновешенные собаки, не склонные к шалостям. Их безмятежный нрав делает их отличными компаньонами для тех, кто ценит тихого и спокойного питомца.

Уточнения

Акита-ину (яп. 秋田犬) или японская собака акита — порода собак, появившаяся в провинции Акита на японском острове Хонсю, одна из шести в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород — Нихонкэн Ходзонкай (Nippo).

