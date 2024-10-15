Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак даже не задумываются о том, что их питомцы могут страдать от проблем с зубами. Однако эта проблема достаточно распространена среди домашних собак. Как понять, что у вашего четвероногого друга болят зубы, и что делать в этом случае?

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Признаки того, что у собаки болят зубы

Главный признак, на который владельцы собак должны обращать внимание — изменение поведения питомца. Если ваш пес начинает вести себя необычно, возможно, причина в зубной боли. На что стоит обратить внимание?

Вялость, сонливость, нежелание играть или проявлять активность. Собака может быть просто уставшей из-за боли.

Отказ от твердой пищи или избирательность в еде. Если пес начинает избегать твердых кормов, вероятно, ему больно жевать.

Постоянное облизывание или трогание морды лапами. Это может быть признаком дискомфорта в области рта.

Раздражительность, агрессия при попытке открыть пасть. Собака может защищать болезненные участки.

Обильное слюнотечение. Боль в зубах может провоцировать повышенную саливацию.

Если вы заметили эти признаки, обязательно обратитесь к ветеринару. Специалист сможет провести осмотр ротовой полости и поставить точный диагноз.

Что делать, если у собаки болят зубы?

Важно как можно скорее обратиться к ветеринару-стоматологу. Он осмотрит ротовую полость питомца, выявит причину проблемы и назначит соответствующее лечение. Это может быть:

Профессиональная чистка зубов под наркозом

Лечение кариеса, пульпита или других заболеваний

Удаление сильно пораженных зубов

Назначение обезболивающих средств

Вне зависимости от диагноза, ветеринар даст рекомендации по уходу за полостью рта вашего питомца. Регулярная чистка зубов, использование специальных косточек и игрушек помогут предотвратить проблемы с зубами в будущем.

Здоровье зубов важно для общего самочувствия собаки. Поэтому при первых тревожных признаках не стоит медлить — обращайтесь к ветеринару!