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Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара

2:17
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак даже не задумываются о том, что их питомцы могут страдать от проблем с зубами. Однако эта проблема достаточно распространена среди домашних собак. Как понять, что у вашего четвероногого друга болят зубы, и что делать в этом случае?

Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Признаки того, что у собаки болят зубы

Главный признак, на который владельцы собак должны обращать внимание — изменение поведения питомца. Если ваш пес начинает вести себя необычно, возможно, причина в зубной боли. На что стоит обратить внимание?

  • Вялость, сонливость, нежелание играть или проявлять активность. Собака может быть просто уставшей из-за боли.
  • Отказ от твердой пищи или избирательность в еде. Если пес начинает избегать твердых кормов, вероятно, ему больно жевать.
  • Постоянное облизывание или трогание морды лапами. Это может быть признаком дискомфорта в области рта.
  • Раздражительность, агрессия при попытке открыть пасть. Собака может защищать болезненные участки.
  • Обильное слюнотечение. Боль в зубах может провоцировать повышенную саливацию.

Если вы заметили эти признаки, обязательно обратитесь к ветеринару. Специалист сможет провести осмотр ротовой полости и поставить точный диагноз.

Что делать, если у собаки болят зубы?

Важно как можно скорее обратиться к ветеринару-стоматологу. Он осмотрит ротовую полость питомца, выявит причину проблемы и назначит соответствующее лечение. Это может быть:

  • Профессиональная чистка зубов под наркозом
  • Лечение кариеса, пульпита или других заболеваний
  • Удаление сильно пораженных зубов
  • Назначение обезболивающих средств

Вне зависимости от диагноза, ветеринар даст рекомендации по уходу за полостью рта вашего питомца. Регулярная чистка зубов, использование специальных косточек и игрушек помогут предотвратить проблемы с зубами в будущем.

Здоровье зубов важно для общего самочувствия собаки. Поэтому при первых тревожных признаках не стоит медлить — обращайтесь к ветеринару!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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