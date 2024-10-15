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Купание кошек: когда это необходимо и как правильно это делать

1:55
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек задаются вопросом, можно ли мыть своего питомца, и если да, то как часто это нужно делать. Ведь коты тщательно вылизывают свою шерсть, поддерживая ее в чистоте самостоятельно. Так стоит ли их дополнительно купать?

Купание кошек: когда это необходимо и как правильно это делать
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Можно ли купать кота?

Короткий ответ — да, купать кота можно и даже нужно. Но делать это следует крайне осторожно и аккуратно, чтобы не навредить животному.

Кошки вылизывают себя, чтобы поддерживать чистоту. Однако в ряде случаев этого может быть недостаточно:

  • Если кошка живёт в доме с людьми, особенно с детьми, она может пачкаться чаще. Купание поможет очистить шерсть от загрязнений.
  • Некоторые коты склонны к кожным заболеваниям, излишнему выпадению шерсти или перхоти. Регулярные купания могут помочь решить эти проблемы.
  • Если питомец любит гулять на улице, его шерсть может пачкаться от травы, грязи, а летом — от насекомых.

Как часто следует мыть кота?

Специалисты рекомендуют купать кошек по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 1-2 месяца. Слишком частые купания могут пересушить кожу и шерсть питомца.

Для большинства пород достаточно купать кота 2-3 раза в год. Исключение составляют длинношерстные породы, которым нужно уделять больше внимания — их рекомендуется мыть 1 раз в 1-2 месяца.

Признаки того, что кота пора помыть:

  • Заметное загрязнение шерсти
  • Появление неприятного запаха
  • Чрезмерное выпадение шерсти
  • Зуд, перхоть или другие признаки кожных проблем

Помните, что перед купанием нужно тщательно подготовить всё необходимое. Кошки боятся воды, и процесс мытья должен проходить максимально спокойно и безопасно для питомца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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