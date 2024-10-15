Купание кошек: когда это необходимо и как правильно это делать

Многие владельцы кошек задаются вопросом, можно ли мыть своего питомца, и если да, то как часто это нужно делать. Ведь коты тщательно вылизывают свою шерсть, поддерживая ее в чистоте самостоятельно. Так стоит ли их дополнительно купать?
Короткий ответ — да, купать кота можно и даже нужно. Но делать это следует крайне осторожно и аккуратно, чтобы не навредить животному.
Кошки вылизывают себя, чтобы поддерживать чистоту. Однако в ряде случаев этого может быть недостаточно:
Специалисты рекомендуют купать кошек по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 1-2 месяца. Слишком частые купания могут пересушить кожу и шерсть питомца.
Для большинства пород достаточно купать кота 2-3 раза в год. Исключение составляют длинношерстные породы, которым нужно уделять больше внимания — их рекомендуется мыть 1 раз в 1-2 месяца.
Помните, что перед купанием нужно тщательно подготовить всё необходимое. Кошки боятся воды, и процесс мытья должен проходить максимально спокойно и безопасно для питомца.
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