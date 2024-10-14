Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инстасамка вышла из себя из-за 10-летней поклонницы: за такое сажают
Врач объяснила, как можно отравиться зефиром
Арктические реки медленно мигрируют благодаря вечной мерзлоте — но как долго это продлится?
Икра из сушёных грибов: простой способ использовать запасы
Листья винограда для долмы: узнайте, как сохранить их до зимы
Гастроэнтеролог объяснила, почему осенью обостряется гастрит
Один заменит трёх: депутат объяснила, как автоматизация компаний поможет снизить безработицу
Камчатка и Сахалин: эксперт рассказала, в какие регионы РФ ехать за приключенческим туризмом
Неожиданный фактор, способствующий деменции

В Самарской области автомобилист умер от столкновения с лосем

0:57
Зоосфера

На автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории национального парка "Самарская Лука" в Самарской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля погиб, столкнувшись с лосем. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского района.

В Самарской области автомобилист умер от столкновения с лосем
Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government

"На автодороге М-5 "Урал" водитель, управляя автомобилем, допустил наезд на лося, с последующим съездом в кювет. Он скончался на месте", — сообщил капитан полиции Сергей Кондратий.

Предварительно, инцидент, в результате которого погиб водитель, произошел 13 октября в 19:20 на 6-м километре автодороги М-5 "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и проводят экспертизы, сообщается в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского района.

Уточнения

Ло́си - род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Включает два вида: европейский лось и американский лось.

Сама́рская о́бласть - субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Авто
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Еда и рецепты
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Последние материалы
Как без химии: натуральные способы подкормить ваши цветы
Заморозка кофе, молока и бульона: новые способы использования форм для льда
В Самарской области автомобилист умер от столкновения с лосем
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию
Актриса Деми Мур дала короткий комментарий о состоянии больного Брюса Уиллиса
Ученые выяснили, сколько новых звезд появляется во Вселенной каждую секунду
Глава немецкой разведки: Российские спецслужбы проявляют агрессию
Студенты и спорт: важна ли физкультура в высших учебных заведениях?
Суд Москвы приговорил Винатье* к трём годам колонии
Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.