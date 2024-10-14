В Самарской области автомобилист умер от столкновения с лосем

На автодороге М-5 "Урал", проходящей по территории национального парка "Самарская Лука" в Самарской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля погиб, столкнувшись с лосем. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского района.
"На автодороге М-5 "Урал" водитель, управляя автомобилем, допустил наезд на лося, с последующим съездом в кювет. Он скончался на месте", — сообщил капитан полиции Сергей Кондратий.
Предварительно, инцидент, в результате которого погиб водитель, произошел 13 октября в 19:20 на 6-м километре автодороги М-5 "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и проводят экспертизы, сообщается в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского района.
Ло́си - род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Включает два вида: европейский лось и американский лось.
Сама́рская о́бласть - субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.
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