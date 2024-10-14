Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступления животных в цирках

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимира Бурматова, в ноябре Государственная Дума рассмотрит законопроект, предлагающий ввести запрет на использование животных в цирках.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

"Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать её нужно по-другому, то есть надо её решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали", - прокомментировал законопроект Бурматов (передает РИА Новости).

В феврале лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на использование животных в цирковых представлениях.

По мнению авторов законопроекта, цирки не всегда должным образом выполняют обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными. Именно поэтому животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты. Данный законопроект включен в примерную программу Государственной Думы на ноябрь 2024 года, согласно базе данных Думы.

По словам Бурматова, передача животных в приюты и реабилитационные центры может стать проблемой, так как те, по его информации, переполнены.

Он также считает, что все животные “пенсионеры” содержаться в хороших условиях. Бурматов отметил, что их забирают себе дрессировщики, оказывая им должную заботу и содержание.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы отметил, что цирковая деятельность в настоящее время является лицензируемым видом, для которого установлено большое количество требований. По его словам, цирки постоянно проходят проверки надзорных органов, и они могут быть легко лишены лицензии в случае несоблюдения этих требований. Он также добавил, что в настоящее время действует запрет на деятельность передвижных, кочующих цирков.

По словам Бурматова, сегодня любой глава муниципалитета имеет возможность запретить проведение цирковых представлений с использованием животных на своей территории. Уже есть примеры, когда мэр одного из городов в Ингушетии ввел такой запрет. Вместе с тем, есть и другие города, где наблюдаются большие очереди за билетами на цирковые шоу.

Бурматов отмечает, что "спрос рождает предложение", поэтому каждый человек должен задуматься, готов ли он своими деньгами поддерживать выступления с участием животных, и будет ли водить туда своих детей.

Ответственный комитет Государственной Думы предложит отправить данный законопроект на доработку. Это связано с тем, что та часть законопроекта, которая касается будущего животных, находящихся в цирках, недостаточно проработана. Заключил зампред Госдумы.

Уточнения

Цирк (от лат. circus - круг) — вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление. Также цирком называется специальное здание для проведения этих представлений.





Влади́мир Влади́мирович Бурматов - российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии с 12 октября 2021 года.





Владисла́в Андре́евич Даванко́в - заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 12 октября 2021 года. Первый заместитель руководителя фракции партии "Новые люди" с 11 октября 2021 года.



Алексе́й Генна́дьевич Неча́ев - руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с 12 октября 2021 года. Член Центрального штаба общественного движения "Общероссийский народный фронт" с 2019 по 2020 год.



