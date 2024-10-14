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В зоопарке Гонконга обнаружили 8 мертвых обезьян

1:17
Зоосфера

Согласно информации, опубликованной в South China Morning Post, в зоологическом и ботаническом садах Гонконга, расположенных в центре города, были обнаружены восемь мертвых обезьян.

В зоопарке Гонконга обнаружили 8 мертвых обезьян
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние

В воскресенье в Зоологическом и ботаническом садах Гонконга были найдены мертвыми одна обезьяна Де Бразза, обыкновенная беличья обезьяна, три хлопковых тамарина и три белолицых сакских обезьяны.

Департамент досуга и культурных услуг сообщил, что отдел млекопитающих зоопарка был закрыт для дезинфекции и уборки. Департамент также заказал вскрытие трупов и лабораторные тесты для определения причины внезапных смертей.

Другие объекты зоопарка, такие как ботанический сад, остались открытыми для посетителей. Представители департамента заявили, что они будут внимательно следить за состоянием здоровья других животных.

Отдел млекопитающих был оцеплен, и были вывешены объявления, информирующие посетителей о временном закрытии до 20 октября. Сотрудники зоопарка были замечены кормящими обезьян в полном защитном снаряжении, в то время как охранники у отдела млекопитающих носили защитные маски.

Уточнения

Обезья́ны - группа млекопитающих из отряда приматов. В биологической систематике название "обезьяны" может применяться по отношению ко всем представителям инфраотряда Simiiformes или подотряда Haplorhini.

Гонко́нг - специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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