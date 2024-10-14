5 фактов о кошках, которые вы должны знать

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире насчитывается около 600 миллионов кошек

Сегодня в мире насчитывается около 600 миллионов кошек. В это число входят как бездомные, так и домашние питомцы. К сожалению, на улице обитает большое количество животных.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, PDM

Средняя продолжительность жизни кошки составляет 15 лет

В помещении кошки могут прожить в среднем от 10 до 15 лет. Есть рекордные долгожители, которые могут прожить более 20 лет. На улице продолжительность жизни животного значительно сокращается. Обычно такие кошки живут 2-4 года. А те кошки, которых выпускают на прогулку на улицу, зачастую живут в два раза меньше — около 7 лет.

Основной причиной смертности среди кошек являются болезни сердца

Кошки довольно часто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сердечные заболевания у домашних животных часто вызываются кошачьей кардиомиопатией или дирофиляриозом. Заметить признаки иногда бывает очень сложно. Тем не менее вы должны посещать своего ветеринара не реже одного раза в год в качестве профилактической меры. Для пожилых кошек лучше посещать ветеринара чаще — несколько раз в год.

Чтобы сохранить здоровье вашего питомца, кормите его здоровой пищей и регулярно посещайте ветеринара.

Существует 73 породы кошек

На данный момент признано 73 породы кошек. Эти породы кошек могут посещать выставки и участвовать в чемпионатах. Однако количество пород меняется довольно часто, потому что люди заводят новые.

Только половина потерявшихся кошек находит своих хозяев

Не все потерявшиеся животные находят дорогу домой. Поэтому убедитесь, что окна закрыты или защищены специальными средствами — сеткой. Также важно убедиться, что у вашей кошки есть микрочип и что информация актуальна. Напишите на ошейнике свой номер телефона и домашний адрес, чтобы те, кто найдет животное, могли найти вас.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



