5 фактов о кошках, которые вы должны знать

Сегодня в мире насчитывается около 600 миллионов кошек. В это число входят как бездомные, так и домашние питомцы. К сожалению, на улице обитает большое количество животных.
В помещении кошки могут прожить в среднем от 10 до 15 лет. Есть рекордные долгожители, которые могут прожить более 20 лет. На улице продолжительность жизни животного значительно сокращается. Обычно такие кошки живут 2-4 года. А те кошки, которых выпускают на прогулку на улицу, зачастую живут в два раза меньше — около 7 лет.
Кошки довольно часто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сердечные заболевания у домашних животных часто вызываются кошачьей кардиомиопатией или дирофиляриозом. Заметить признаки иногда бывает очень сложно. Тем не менее вы должны посещать своего ветеринара не реже одного раза в год в качестве профилактической меры. Для пожилых кошек лучше посещать ветеринара чаще — несколько раз в год.
Чтобы сохранить здоровье вашего питомца, кормите его здоровой пищей и регулярно посещайте ветеринара.
На данный момент признано 73 породы кошек. Эти породы кошек могут посещать выставки и участвовать в чемпионатах. Однако количество пород меняется довольно часто, потому что люди заводят новые.
Не все потерявшиеся животные находят дорогу домой. Поэтому убедитесь, что окна закрыты или защищены специальными средствами — сеткой. Также важно убедиться, что у вашей кошки есть микрочип и что информация актуальна. Напишите на ошейнике свой номер телефона и домашний адрес, чтобы те, кто найдет животное, могли найти вас.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.