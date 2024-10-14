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Как нельзя играть с кошкой: 5 опасных ошибок, которые испортят вашего питомца

Зоосфера » Кошки

Безобидные на первый взгляд игры с кошкой могут серьёзно навредить воспитанию питомца и закрепить за ним дурные привычки. Рассказываем о самых частых ошибках, которые совершают владельцы во время кошачьих забав.

Как нельзя играть с кошкой: 5 опасных ошибок, которые испортят вашего питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не используйте руки как игрушку

Рука для кошки должна ассоциироваться только с лаской, а не охотой. Позволяя питомцу нападать на вашу руку, вы даёте ей сигнал, что кусать и царапать человека — нормальная форма общения. В итоге питомец начнёт делать это и не во время игр, а например, чтобы потребовать пищи или внимания. Иногда животное увлекается и по-настоящему вцепляется в руки, лодыжки и другие части человеческого тела. Особенно опасна такая привычка, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди.

Не опрокидывайте кошку на спину

Во время игры кошку нельзя валить на спину или бороться с ней — этим вы ставите питомца в положение проигравшего. С точки зрения питомца, это нечестно — ведь вы больше и сильнее. Кроме того, перевёрнувшись на спину кошка начинает обороняться и может серьёзно поранить вас. А потом ещё и напасть на вас в момент, когда вы беззащитны — чтобы взять реванш.

Не отнимайте у кошки радость победы

Если вы думаете, что цель игры с питомцем — доказать, что вы быстрее и ловчее, то сильно заблуждаетесь. Игры, которые не приводят к победе, быстро утомляют и раздражают питомца. Например, если вы играете с ним "мышкой", то давайте животному иногда поймать добычу. Для кошки это очень важно — ведь по натуре она охотник. Особенно вредными являются лазерные указки: питомцу важно физическое ощущение добычи, а схватить луч или пятно попросту невозможно. Вам бы такое понравилось?

Поэтому позволяйте кошке выигрывать, особенно в завершение игры, и обязательно наградите за удачную охоту лакомством.

Не машите игрушкой перед мордой кошки

В природе добыча не идёт сама в лапы, поэтому и в игре это недопустимо. Не машине игрушкой прямо у кошачьего носа — инстинкт охотника так не запустится. "Добыча" должна двигаться поодаль — поперёк или от поля зрения животного. Если игрушку двигать в направлении кошки, то она из нападающей позиции может перейти в оборонительную.

Не обрывайте игру резко

Во время игры следите за уровнем энергии питомца — если кошка в охотничьем запале, то не обрывайте игру только потому, что вам надоело. Это принесёт животному разочарование, а нерастраченную энергию питомец выплеснет на мебель или, что ещё хуже, домочадцев.

Разумеется, играть бесконечно нельзя. Поэтому постепенно снижайте темп, чтобы кошка понемногу успокаивалась и расслаблялась. И напоминаем: игра должна закончиться победой питомца — захваченной в лапы добычей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Игра́ («игровая деятельность», игровая культура человека как личности и субъекта активности, жизненного пути, празднично-игровая культура общества и др.) — в разной степени осознаваемый человеком как субъектом активности, самодеятельности и творчества (развития в целом) или даже инстинктивный способ получения и развития навыков людьми и животными в момент отсутствия непосредственной угрозы для жизни и развития способностей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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