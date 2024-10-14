Питание питомцев: какие овощи можно есть собакам

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие овощи можно есть собакам

Собаки могут наслаждаться разнообразными овощами, которые не только легко усваиваются, но и богаты необходимыми питательными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Некоторые из наиболее часто используемых овощей в корме для собак включают свеклу, брокколи, брюссельскую капусту, цветную капусту, морковь, сельдерей, шпинат, сладкий картофель.

Польза конкретных овощей

Многие собаки любят жевать морковь. Она богата витамином А и клетчаткой, которые полезны для здоровья вашей собаки. Огурцы — это еще один отличный вариант для собак. Сладкий картофель: легко усваивается и полон витаминов. Болгарский перец можно скармливать сырым или запеченным, но обязательно удалите семена.

Тыква: слегка приготовленная тыква легко усваивается собаками и может помочь облегчить запоры, если давать ее в небольших количествах.

Как правильно готовить овощи для собак

Овощи можно давать сырыми (например, огурцы, морковь и спаржу) или приготовленными, чтобы они легче переваривались.

Вот несколько советов по приготовлению овощей для вашей собаки: отварите, тушите или запекайте овощи в течение 10-20 минут без добавления соли и специй. Вы можете добавить немного растительного масла для дополнительного аромата и питательных веществ.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

