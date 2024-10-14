Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно

Детёныш кенгуру Крош, украденный из Ярославского зоопарка, воссоединился с родителями, сообщила пресс-служба организации. Зоопарк опубликовал в соцсетях трогательные кадры встречи кенгурёнка со своей семьёй.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

"Крош вернулся к родителям! А это значит, что вы можете сами увидеть счастливую семью уже в эти выходные!" — пишет компания.

Кроша вернули родителям после недельного карантина в ветеринарной клинике зоопарка. Малыша доставили в вольер к маме и папе в переноске. На опубликованных кадрах кенгурёнок сразу подходит к семье, и они обнюхивают друг друга.

Ранее зоопарк сообщал, что с Крошем работают зоопсихологи, чтобы он заново научился доверять людям.

Кенгурёнок был похищен из вольера в ночь на 27 сентября. Несколько дней спустя злоумышленник, 31-летний житель Вологодской области Иван Некрасов, украл в Калужской области ещё двух кенгурят из парка птиц "Воробьи". 2 октября похитителя задержали на вокзале в Александрове Владимирской области. При нём была сумка с двумя кенгурятами, один из детёнышей уже был мёртв.

Кроша, которого Некрасов успел продать частнику, обнаружили в подмосковном Королёве.

Некрасову предъявлено обвинение в краже. 4 октября Заволжский суд Ярославля отправил его в СИЗО почти на два месяца.

Уточнения

Яросла́вский зоопа́рк — крупнейший по занимаемой площади зоопарк России.



Кенгуру́ (англ. kangaroo — из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru «серый кенгуру», лат. Macropus ( досл. : «большая нога») — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.

