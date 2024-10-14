Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно

Детёныш кенгуру Крош, украденный из Ярославского зоопарка, воссоединился с родителями, сообщила пресс-служба организации. Зоопарк опубликовал в соцсетях трогательные кадры встречи кенгурёнка со своей семьёй.
"Крош вернулся к родителям! А это значит, что вы можете сами увидеть счастливую семью уже в эти выходные!" — пишет компания.
Кроша вернули родителям после недельного карантина в ветеринарной клинике зоопарка. Малыша доставили в вольер к маме и папе в переноске. На опубликованных кадрах кенгурёнок сразу подходит к семье, и они обнюхивают друг друга.
Ранее зоопарк сообщал, что с Крошем работают зоопсихологи, чтобы он заново научился доверять людям.
Кенгурёнок был похищен из вольера в ночь на 27 сентября. Несколько дней спустя злоумышленник, 31-летний житель Вологодской области Иван Некрасов, украл в Калужской области ещё двух кенгурят из парка птиц "Воробьи". 2 октября похитителя задержали на вокзале в Александрове Владимирской области. При нём была сумка с двумя кенгурятами, один из детёнышей уже был мёртв.
Кроша, которого Некрасов успел продать частнику, обнаружили в подмосковном Королёве.
Некрасову предъявлено обвинение в краже. 4 октября Заволжский суд Ярославля отправил его в СИЗО почти на два месяца.
Яросла́вский зоопа́рк — крупнейший по занимаемой площади зоопарк России.
Кенгуру́ (англ. kangaroo — из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru «серый кенгуру», лат. Macropus (досл.: «большая нога») — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.