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Как домашние животные влияют на здоровье человека: вы увидите большие изменения

1:25
Зоосфера

Как влияют на здоровье питомцы

Построение здоровых отношений с домашним животным играет важную роль в поддержании общего состояния здоровья. Если отношения с животным положительные, это обеспечивает благополучие. Нездоровые отношения часто приводят к травмам и агрессии со стороны питомца.

Как домашние животные влияют на здоровье человека: вы увидите большие изменения
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Домашние животные могут помочь снизить уровень тревоги и стресса у человека. Согласно исследованиям, животные могут помочь улучшить кровяное давление и работу сердца у людей.

Кроме того, совместная физическая активность влияет на здоровье как питомца, так и человека. Собаки и люди — существа социальные, для которых важно общение и совместное времяпрепровождение. Если вы часто и подолгу гуляете со своим питомцем на улице и дома, это приносит пользу как для физического, так и для психического здоровья.

Прогулки на свежем воздухе улучшают настроение, снижают стресс, приносят пользу мышцам и костям как животных, так и человека.

Прогулки с собаками — отличный способ повысить физическую активность у человека. Это включает в себя ходьбу, бег и другие виды активного отдыха.

Прогулки на свежем воздухе также помогают поддерживать здоровую физическую форму и предотвращают проблемы со спиной.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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