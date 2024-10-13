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Можно ли собакам есть бананы: важная информация

1:32
Зоосфера

Можно ли давать собаке бананы

Ветеринары разрешают давать бананы собакам в качестве лакомства, если у питомца нет проблем со здоровьем. В этих фруктах содержится много клетчатки, витаминов и минералов.

Можно ли собакам есть бананы: важная информация
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Бананы богаты витаминами группы В, витамином С, а также калием, марганцем, медью и биотином. Из-за высокого содержания сахара стоит угощать питомца ограниченным количеством банана.

Хотя натуральные сахара в бананах полезнее обработанных, они все же могут способствовать увеличению веса и другим проблемам со здоровьем, если употреблять их в избытке.

Таким образом, бананы должны составлять лишь небольшую часть рациона вашей собаки, выступая в качестве случайного лакомства, а не обычной закуски.

Сколько банана можно давать собаке

Количество бананов, которое вы можете дать своей собаке, зависит от ее размера и породы.

Для щенков или собак мелких пород лучше всего ограничить порцию парой небольших кусочков, каждый размером около 2-3 см. У средних пород может быть до половины банана, в то время как у крупных пород может быть до двух штук.

Вводя бананы в рацион вашей собаки, начните с небольших количеств, чтобы посмотреть, как она отреагирует. У некоторых собак может быть чувствительность или аллергия на определенные фрукты, поэтому важно следить за ними на предмет любых побочных реакций.

 

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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