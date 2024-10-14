Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибной паштет с творогом: вкусный и полезный, никакой покупной с ним не сравнится
От Калининграда до Зеленоградска: лучшие города для посещения в Калининградской области
Как продлить жизнь любимым вещам: советы по уходу
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Недосыпание: как оно разрушает здоровье и настроение
Как правильно питаться по системе DASH: простые советы для каждого
Влияние окружающей среды на здоровье волос: как защитить
Экономист назвал два самых выгодных способа вложения денег для частных инвесторов
Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день

Хотите, чтобы ваша кошка прожила долгую жизнь? Тогда не покупайте ей этого

2:49
Зоосфера » Кошки

Как мы все знаем, кошки — довольно независимые и самодостаточные питомцы. Они умеют заботиться о себе лучше, чем многие другие домашние животные. Однако даже самые опытные и внимательные владельцы кошек иногда совершают непреднамеренные ошибки, которые могут негативно сказаться на здоровье и продолжительности жизни их пушистых друзей.

Хотите, чтобы ваша кошка прожила долгую жизнь? Тогда не покупайте ей этого
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, CC BY-SA 4.0

Одна из таких распространённых ошибок — приобретение для кошки игрушек, содержащих пластик. На первый взгляд эти игрушки могут показаться безобидными и даже безопасными. Но на самом деле они таят в себе серьезную опасность для питомцев.

Почему пластиковые игрушки вредны для кошек?

Многие кошки, особенно когда им скучно или не хватает внимания хозяев, начинают активно играть со своими игрушками, перекусывая и проглатывая их части. Пластиковые фрагменты могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем:

  1. Риск удушья. Если кошка отгрызет и проглотит крупные куски пластика, они могут застрять у нее в горле или пищеводе, перекрывая доступ воздуха.
  2. Кишечная непроходимость. Мелкие пластиковые обломки, которые кошка случайно проглотит, могут вызвать закупорку кишечника, требующую срочного хирургического вмешательства.
  3. Отравление. Даже небольшие количества пластика, попавшие внутрь кошачьего организма, могут привести к серьезным отравлениям из-за содержащихся в материале токсичных веществ.
  4. Травмы полости рта. Острые края пластиковых игрушек способны наносить повреждения деснам, языку и другим частям ротовой полости кошки.

Лучшая альтернатива — натуральные игрушки

Специалисты настоятельно рекомендуют владельцам кошек отказаться от игрушек, содержащих пластик, и заменить их на более безопасные и полезные для питомцев варианты.

Идеальным выбором станут игрушки, изготовленные из натуральных материалов:

  • Игрушки из веревок, посыпанных кошачьей мятой
  • Игрушки из дерева или высококачественной кожи
  • Мячики из натурального резинового каучука
  • Игрушки-погремушки с наполнителем из травяных сборов

Такие игрушки не только безопасны для здоровья кошек, но и более интересны и привлекательны для них. Натуральные материалы отвечают природным потребностям и инстинктам этих животных.

Заботясь о долголетии своей кошки, помните, что приобретение безопасных и качественных игрушек — важная часть ответственного ухода. Откажитесь от изделий с пластиком в пользу натуральных и экологичных вариантов — и ваш питомец будет активным и здоровым на долгие годы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Последние материалы
Как правильно питаться по системе DASH: простые советы для каждого
Хотите, чтобы ваша кошка прожила долгую жизнь? Тогда не покупайте ей этого
Влияние окружающей среды на здоровье волос: как защитить
Экономист назвал два самых выгодных способа вложения денег для частных инвесторов
Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день
Корневые проблемы и аварийные ветки: 4 дерева, которые лучше держать подальше от дома
Новичкам на заметку: 6 советов, как правильно выбрать первый автомобиль
От весны до осени: 5 однолетников, которые стоит посадить в октябре
Археологи нашли уникальную христианскую церковь IV века в Армении
Учёные из Бельгии объяснили, как постоянное ношение фитнес-браслетов может ухудшить психическое состояние
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.