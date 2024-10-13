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Кошачьи ночные игры мешают вашему сну? Узнайте, почему это происходит

2:51
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда их пушистый питомец мешает спать по ночам. Кошки могут будить своих хозяев активными играми, громкими криками и прочими "шалостями". Но в чем же причина такого поведения?

Кошачьи ночные игры мешают вашему сну? Узнайте, почему это происходит
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Природная активность

Ключ к разгадке кроется в особенностях биологических часов кошек. В дикой природе эти животные — типичные ночные охотники, активность которых приходится на вечернее и ночное время суток. Их организм настроен на то, чтобы бодрствовать и искать добычу именно в темное время.

Даже домашние кошки, живущие в комфортных условиях, все еще сохраняют эти природные биоритмы. Поэтому в ночное время они становятся более подвижными и энергичными, испытывая потребность в активности. Для них это естественное состояние, унаследованное от диких предков.

Стремление к исследованию

Кошки — любознательные животные, которым всегда хочется исследовать окружающий мир. Ночью, когда в доме все тихо и спокойно, они начинают активно осматривать свою территорию, перемещаясь по комнатам.

Например, кошка может забраться на шкаф, чтобы оценить обстановку с высоты, или начать играть с предметами обихода. Она исследует каждый уголок дома, пытаясь обнаружить что-то новое и интересное. Все эти "ночные вылазки" неизменно влекут за собой шум и беспокойство для спящих хозяев.

Одиночество и жажда внимания

Ещё одна распространенная причина ночного беспокойства кошек — их потребность в общении и внимании со стороны владельцев. Если в дневное время хозяева заняты работой или другими делами, кошка может испытывать одиночество.

Ночью, когда владельцы должны отдыхать, кошка начинает привлекать к себе внимание, мяукая, прыгая по кровати или трогая своего человека лапами. Она, по сути, требует, чтобы ее погладили, поиграли или уделили ей время. Такое поведение, безусловно, мешает полноценному сну.

Как помочь кошке и себе

Чтобы снизить вероятность ночных "шалостей" кошки, специалисты советуют:

  1. Уделять питомцу больше внимания в дневное время. Посвящайте кошке игры, прогулки и ласки, чтобы она не чувствовала себя одинокой.
  2. Обеспечить ей достаточную физическую активность днем. Регулярные игровые сессии помогут "выплеснуть" энергию.
  3. Предоставить кошке возможность для исследования и активности ночью. Оставляйте для нее доступными игрушки, лазилки, интересные укрытия.
  4. Постепенно приучать кошку к спокойным ночным часам. Для этого можно использовать поощрения за бесшумное поведение.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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