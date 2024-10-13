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Какие овощи можно есть кошкам: особенности питания питомцев

0:49
Зоосфера

Какие овощи можно есть кошкам

Кошки могут безопасно употреблять определенные овощи, но важно подавать их небольшими порциями и следить за тем, чтобы они были приготовлены. Сырые овощи могут быть трудными для переваривания и проглатывания кошками.

Какие овощи можно есть кошкам: особенности питания питомцев
Фото: flickr.com by K B, CC BY 2.0

Некоторые безопасные овощи для кошек включают морковь, которая богата бета-каротином и клетчаткой, она может быть полезным лакомством, если ее приготовить и нарезать небольшими кусочками.

Кабачок — это низкокалорийный овощ, который легко усваивается при приготовлении и может обеспечить гидратацию и необходимые питательные вещества.

Брокколи, которое богато витаминами и минералами, может стать питательным дополнением к рациону вашей кошки в небольших количествах.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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