Как понять, что вы на 100% готовы к появлению питомца в доме. 7 ключевых вопросов

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный врач и зоопсихолог Наталья Левченко убеждена, что домашние животные необходимы в каждом доме. Она считает, что общение с ними способствует развитию у людей таких качеств, как понимание, терпение и сопереживание.

Фото: commons.wikimedia.org by Морская свинка, CC BY-SA 4.0

Ухаживая за питомцем, дети учатся заботиться о младших и соблюдать режим. Однако, прежде чем завести четвероногого друга, важно помнить, что ответственность за него ложится на плечи взрослых членов семьи.

Желание завести питомца должно быть осознанным, а не спонтанным. Чтобы убедиться, что вы готовы к появлению в доме питомца, ответьте на несколько простых вопросов:

1. Вы планируете взять животное из приюта или у заводчиков?

2. Вам больше по душе взрослое или молодое животное?

3. Есть ли у вас или у ваших близких аллергия на животных?

4. Все ли в семье хотят завести питомца или есть те, кто категорически против? Почему?

5. С кем будет оставаться животное во время ваших отъездов? Будете ли вы пользоваться услугами ситтеров, родных или друзей?

6. Если питомец заболеет, сможете ли вы обеспечить ему своевременное лечение?

7. Готовы ли вы ежедневно уделять питомцу несколько часов своего времени на протяжении долгих лет?

Уточнения

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

