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Почему кошки бьются током? Учёные изучили механику трения, чтобы ответить на этот вопрос

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Зоосфера

При длительном поглаживании кошки могут случайно ударить своего владельца электрическим током. Это происходит из-за статического электричества, которое накапливается в шерсти животного при трении, сообщает научный портал Naked-science.ru со ссылкой на исследование.

Почему кошки бьются током? Учёные изучили механику трения, чтобы ответить на этот вопрос
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Волоски на шерсти кошки электризуются и поднимаются вверх, образуя заряд, который может вызвать легкий удар током у хозяина.

Исследование показало, что два материала на микроуровне создают неровности на поверхности, которые на наноуровне вызывают образование электрических зарядов.

Накопление этих зарядов создает ток, который может привести к небольшому электрическому разряду.

Таким образом, если вы не хотите, чтобы ваш питомец поразил вас током, контролируйте интенсивность и частоту поглаживаний.

Уточнения

Переме́нный ток — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине, обычно и по направлению в электрической цепи.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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