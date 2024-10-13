Ветврачи назвали симптомы деменции у собак. Как распознать болезнь и помочь питомцу

Деменция у собак, также известная как когнитивная дисфункция, представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое возникает у пожилых животных. Как отмечают в Государственном комитете Башкирии по ветеринарии, эта болезнь имеет много общего с болезнью Альцгеймера у людей.
С возрастом в мозге собаки происходят изменения, такие как уменьшение количества нейронов и химические изменения, которые могут привести к когнитивным нарушениям. Однако, подчеркивают ветеринарные специалисты, деменция не является естественным процессом старения.
Симптомы деменции у собак:
Дезориентация: собака может теряться в знакомом окружении или перестать узнавать своих владельцев.
Изменения в поведенческих привычках: могут проявляться в изменении режима сна и бодрствования, повышенной тревожности, а также в том, что животное начинает справлять нужду в любом месте в доме.
Проблемы с обучением: собаки могут забывать команды, которые раньше знали, или не способны обучаться новым трюкам.
Лечение деменции у собак:
Лечение этого заболевания может включать изменения в рационе питания, добавление специализированных добавок, а в некоторых случаях — использование ветеринарных препаратов.
Ветеринарные специалисты рекомендуют внимательно следить за состоянием собаки и обсуждать любые изменения с ветеринаром.
Улучшение качества жизни собаки с деменцией:
Существуют методы, которые могут помочь улучшить качество жизни собаки, страдающей от деменции. К ним относятся создание предсказуемой обстановки, организация четкой рутины, а также применение игр и упражнений для умственной стимуляции.
Раннее выявление симптомов и своевременное обращение за помощью к ветеринару могут значительно повысить качество жизни вашего питомца и замедлить прогрессирование заболевания.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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