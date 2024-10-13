Ветврачи назвали симптомы деменции у собак. Как распознать болезнь и помочь питомцу

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Деменция у собак, также известная как когнитивная дисфункция, представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое возникает у пожилых животных. Как отмечают в Государственном комитете Башкирии по ветеринарии, эта болезнь имеет много общего с болезнью Альцгеймера у людей.

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С возрастом в мозге собаки происходят изменения, такие как уменьшение количества нейронов и химические изменения, которые могут привести к когнитивным нарушениям. Однако, подчеркивают ветеринарные специалисты, деменция не является естественным процессом старения.

Симптомы деменции у собак:

Дезориентация: собака может теряться в знакомом окружении или перестать узнавать своих владельцев.

Изменения в поведенческих привычках: могут проявляться в изменении режима сна и бодрствования, повышенной тревожности, а также в том, что животное начинает справлять нужду в любом месте в доме.

Проблемы с обучением: собаки могут забывать команды, которые раньше знали, или не способны обучаться новым трюкам.

Лечение деменции у собак:

Лечение этого заболевания может включать изменения в рационе питания, добавление специализированных добавок, а в некоторых случаях — использование ветеринарных препаратов.

Ветеринарные специалисты рекомендуют внимательно следить за состоянием собаки и обсуждать любые изменения с ветеринаром.

Улучшение качества жизни собаки с деменцией:

Существуют методы, которые могут помочь улучшить качество жизни собаки, страдающей от деменции. К ним относятся создание предсказуемой обстановки, организация четкой рутины, а также применение игр и упражнений для умственной стимуляции.

Раннее выявление симптомов и своевременное обращение за помощью к ветеринару могут значительно повысить качество жизни вашего питомца и замедлить прогрессирование заболевания.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

