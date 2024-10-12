Учёные США: глобальное потепление грозит ухудшением нюха у собак-ищеек

Ученые предупреждают, что глобальное потепление может негативно сказаться на обонянии служебных собак, что значительно снизит их эффективность в поиске взрывчатых веществ.
Исследование, проведенное Техасским технологическим университетом и опубликованное в журнале PLOS ONE, свидетельствует о том, что в условиях жары и повышенной влажности служебные собаки теряют способность быстро находить тротил и другие виды взрывчатки.
Результаты научной работы были представлены в израильском издании Haaretz. В ходе эксперимента восемь служебных собак, включая четырех немецких короткошерстных пойнтеров и лабрадоров-ретриверов, должны были обнаружить четыре вида взрывчатки в различных климатических условиях. Выяснилось, что при высокой температуре и влажности собаки тратили больше времени на поиск взрывчатки или не могли обнаружить ее вовсе.
В сообщении отмечается, что оптимальными условиями для работы собак-ищеек оказались низкие температуры, но не экстремальный холод.
Лабрадо́р-ретри́вер — используется на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но, главным образом, в роли компаньонов.
Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.