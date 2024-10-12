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Можно ли кошкам есть бобовые: их польза и вред

0:58
Зоосфера

Можно ли давать кошке бобовые

Бобовые, такие как фасоль и чечевица, как правило, не рекомендуются для кошек.

Можно ли кошкам есть бобовые: их польза и вред
Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

У них уникальная пищеварительная система, которая не очень хорошо подходит для переработки бобовых, что может привести к вздутию живота и другим проблемам с пищеварением.

Хотя нут считается безопасным для кошек, его следует давать только в умеренных количествах, а не в качестве регулярной части рациона.

Перекармливание нутом может вызвать расстройство пищеварения как у кошек, так и у собак. Если у вашей кошки чувствительная пищеварительная система или какие-либо патологии желудочно-кишечного тракта, лучше вообще не включать бобовые в ее рацион.

Для кошек на натуральном рационе бобовые могут быть источником необходимых питательных веществ, таких как железо, магний, калий, цинк и клетчатка, но их следует добавлять умеренно и с осторожностью.

 

 

 

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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