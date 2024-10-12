Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда
Шиномонтаж стал дороже на 12%: что влияет на цены
Китайская терапия подарила надежду на излечение от диабета первого типа
Можно ли кошкам есть бобовые: их польза и вред
Как определить свой тип старения и выбрать правильный уход
Восьмилетняя дочь Ксении Бородиной расплакалась, потому что считает себя жирной
Тайское блюдо, которое может вызвать рак: врачи предупреждают туристов
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Шмели играют в футбол: новое доказательство их умственных способностей

Какие породы собак самые аллергичные: мнение ветеринара

1:16
Зоосфера

Ветеринарный врач Сергей Середа поделился мнением, есть ли самые аллергичные породы собак, как проявляется аллергия у животных.

Какие породы собак самые аллергичные: мнение ветеринара
Фото: openverse.org by tjortenzi2012, CC BY-SA 2.0

По мнению специалиста, не совсем корректно говорить, какие аллергичные породы собак, какие неаллергичные. Просто одни собаки более подвержены этому, другие менее. Однако недавно выведенные породы, которые еще не адаптированы к жизни с человеком, наиболее подвержены возникновению аллергии.

Именно по этой причине Всемирная ветеринарная ассоциация призвала всех заводчиков перестать выводить новые породы, потому что, выводя новые породы, человечество способствует тому, что возникают новые заболевания,
которые начинают передаваться генетически, и животные начинают страдать.

Основная причина появления аллергии у собаки — это, конечно же,
кормление. Поэтому прежде чем брать собаку нужно изучить всё о породе и правильно кормить питомца. Вызвать аллергию может любой продукт, даже мясо, если им постоянно кормить собаку.

Эксперт отметил, что аллергия чаще всего проявляется гиперемией слизистых, зудом кожи, выпадением шерсти.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Аудио 
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Красота и стиль
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента Аудио 
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Красота и стиль
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Последние материалы
Какие породы собак самые аллергичные: мнение ветеринара
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Шмели играют в футбол: новое доказательство их умственных способностей
Как выбрать идеальную пудру для любого типа кожи
Лихорадка и паралич: новые случаи опасного вируса в Испании и Италии
Почему в России сложно купить качественное моторное масло
Чтобы без атак и ПВО: туристы хотят гарантий безопасности отдыха на Кубани
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк
Чай против кофе: что лучше для вашего сердца
Венера не остывает: вулканы продолжают работать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.