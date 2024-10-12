Какие породы собак самые аллергичные: мнение ветеринара

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный врач Сергей Середа поделился мнением, есть ли самые аллергичные породы собак, как проявляется аллергия у животных.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012, CC BY-SA 2.0

По мнению специалиста, не совсем корректно говорить, какие аллергичные породы собак, какие неаллергичные. Просто одни собаки более подвержены этому, другие менее. Однако недавно выведенные породы, которые еще не адаптированы к жизни с человеком, наиболее подвержены возникновению аллергии.

Именно по этой причине Всемирная ветеринарная ассоциация призвала всех заводчиков перестать выводить новые породы, потому что, выводя новые породы, человечество способствует тому, что возникают новые заболевания,

которые начинают передаваться генетически, и животные начинают страдать.

Основная причина появления аллергии у собаки — это, конечно же,

кормление. Поэтому прежде чем брать собаку нужно изучить всё о породе и правильно кормить питомца. Вызвать аллергию может любой продукт, даже мясо, если им постоянно кормить собаку.

Эксперт отметил, что аллергия чаще всего проявляется гиперемией слизистых, зудом кожи, выпадением шерсти.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

