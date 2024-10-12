Власти Южной Кореи будут поощрять фермеров за отказ от разведения собак на мясо

Правительство Южной Кореи планирует выплачивать компенсации фермерам и животноводам, которые согласятся отказаться от разведения собак на мясо. Общая сумма выплат составит 100 миллиардов вон, что эквивалентно примерно 75 миллионам долларов.

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Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Южной Кореи, фермеры смогут получить от 225 тысяч вон ($170) до 600 тысяч вон ($450) за каждую собаку, сданную в соответствующие организации.

Со своей стороны, правительство намерено найти животным новых владельцев или разместить их в приютах.

На сегодняшний день в Южной Корее насчитывается более 1,5 тысяч ферм по разведению собак и около 200 скотобоен. Кроме того, мясо этих животных можно найти в меню примерно 2,3 тысячи ресторанов по всей стране.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.



