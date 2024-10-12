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Власти Южной Кореи будут поощрять фермеров за отказ от разведения собак на мясо

Зоосфера

Правительство Южной Кореи планирует выплачивать компенсации фермерам и животноводам, которые согласятся отказаться от разведения собак на мясо. Общая сумма выплат составит 100 миллиардов вон, что эквивалентно примерно 75 миллионам долларов.

Власти Южной Кореи будут поощрять фермеров за отказ от разведения собак на мясо
Фото: mstyslavchernov.com by Мстислав Чернов, CC BY-SA 3.0

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Южной Кореи, фермеры смогут получить от 225 тысяч вон ($170) до 600 тысяч вон ($450) за каждую собаку, сданную в соответствующие организации.

Со своей стороны, правительство намерено найти животным новых владельцев или разместить их в приютах.

На сегодняшний день в Южной Корее насчитывается более 1,5 тысяч ферм по разведению собак и около 200 скотобоен. Кроме того, мясо этих животных можно найти в меню примерно 2,3 тысячи ресторанов по всей стране.

Уточнения

Респу́блика Коре́я  — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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