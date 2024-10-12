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Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?

1:37
Зоосфера

Вы можете не заметить, как ваш милый пушистый котёнок превращается во взрослого кота. Но есть ряд признаков, которые помогут внимательному владельцу отметить кошачье совершеннолетие в нужный момент.

Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

— Кошка перестаёт быть котёнком примерно в год. Пик активности и игривости приходится на 6-месячный возраст, после чего она начинает постепенно снижаться (хотя это и не у всех).

— По мере взросления у кошек меняются зубы. У новорождённых котят их нет совсем, у двухнедельных начинают резаться молочные зубы, а у шестимесячных молочные сменяются на коренные. У взрослой кошки должно быть 30 зубов.

— К двухлетнему возрасту кошка окончательно становится такой, какой её задумала природа. У неё формируются генетически заданные размер, цвет глаз, длина тела, рисунок и текстура шерсти.

— Первый эструс (течка) у кошек наступает в возрасте от 4,5 до 15 месяцев. Это зависит от породы, веса, социальных факторов и наследственности. Дольше всех "созревают" крупные длинношерстные породы.

— У котов половая зрелость наступает в возрасте 8-9 месяцев и продолжается всю жизнь.

Тестостерон может проявляться в громких воплях, драках за территорию, метках, агрессии и т. д. Это вряд ли прекратится, поэтому — если кот не представляет племенной ценности — ветеринары рекомендуют кастрацию.

Уточнения

Совершенноле́тие — возраст, с наступлением которого человек становится дееспособным. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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