Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы можете не заметить, как ваш милый пушистый котёнок превращается во взрослого кота. Но есть ряд признаков, которые помогут внимательному владельцу отметить кошачье совершеннолетие в нужный момент.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

— Кошка перестаёт быть котёнком примерно в год. Пик активности и игривости приходится на 6-месячный возраст, после чего она начинает постепенно снижаться (хотя это и не у всех).

— По мере взросления у кошек меняются зубы. У новорождённых котят их нет совсем, у двухнедельных начинают резаться молочные зубы, а у шестимесячных молочные сменяются на коренные. У взрослой кошки должно быть 30 зубов.

— К двухлетнему возрасту кошка окончательно становится такой, какой её задумала природа. У неё формируются генетически заданные размер, цвет глаз, длина тела, рисунок и текстура шерсти.

— Первый эструс (течка) у кошек наступает в возрасте от 4,5 до 15 месяцев. Это зависит от породы, веса, социальных факторов и наследственности. Дольше всех "созревают" крупные длинношерстные породы.

— У котов половая зрелость наступает в возрасте 8-9 месяцев и продолжается всю жизнь.

Тестостерон может проявляться в громких воплях, драках за территорию, метках, агрессии и т. д. Это вряд ли прекратится, поэтому — если кот не представляет племенной ценности — ветеринары рекомендуют кастрацию.

Уточнения

Совершенноле́тие — возраст, с наступлением которого человек становится дееспособным. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними.

